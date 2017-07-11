11.07.2017 (19:24)

Российские военные офтальмологи приняли участие в международном конгрессе глаукомы

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка Александр Куроедов и Светлана Диордийчук приняли участие в VII Международном конгрессе глаукомы в Хельсинки.

На форуме офтальмологов в Финляндии присутствовали специалисты по лечению глаукомы из более 70 стран.

Участники конгресса ознакомились с новейшими диагностическими и лечебными технологиями, озвученными в докладах, посвященных хирургии глаза и заживлению ран, структурному и функциональному тестированию, IOP-физиологии и патофизиологии, генетике, геномике.

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