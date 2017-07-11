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11.07.2017 (19:15)

В Департаменте госзакупок Минобороны России открыта выставка мастеров студии военных художников имени М.Б. Грекова

В здании Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации при содействии Департамента культуры военного ведомства состоялось открытие выставки работ студии военных художников имени М.Б. Грекова.

В церемонии приняли участие директор Департамента культуры Минобороны России Владимир Буздыган, заместитель руководителя Департамента государственных закупок Минобороны России Дарья Морозова, руководитель Студии военных художников им. М.Б. Грекова Андрей Соколов.

Экспозиция выставки представлена художественными полотнами мастеров студии и посвящена участию российских военнослужащих в восстановлении мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. На выставке представлены 42 работы мастеров, изобразивших Хмеймим, Тартус и Пальмиру.

«Уверен, что работы мастеров студии имени Грекова, флагманов армейской культуры, позволят передать характеры, силу духа российских военнослужащих, борющихся со злом в Сирии», –– сказал, открывая выставку, Владимир Буздыган.

Андрей Соколов, в свою очередь, подчеркнул, что «в сегодняшнем развитии студии имени Грекова велика роль и личный вклад Министра обороны, который, сам будучи творческим человеком, не обделяет вниманием студию».

В течение месяца сотрудники Департамента государственных закупок, центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации имеют уникальную возможность ближе ознакомиться с творчеством грековцев. Кроме того, запланированы встречи с мастерами и искусствоведами студии Грекова.

В дальнейшем проведение подобных мероприятий в Департаменте государственных закупок Минобороны России планируется проводить на постоянной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Социальное развитие
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