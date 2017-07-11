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11.07.2017 (19:07)

Командующий войсками Западного военного округа инспектирует соединения и воинские части в Нижегородской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов совершает рабочую поездку в соединения и воинские части округа, дислоцированные в Нижегородской области.

В ходе работы командующий войсками ЗВО проверит качество проведения занятий в одной из воинских частей округа, которая в настоящий момент проходит комплексную подготовку на базе Центра боевой подготовки, а также оценит деятельность командиров по организации учебного процесса.

Кроме того, будут проверены вопросы развития учебно-материальной базы Центра боевой подготовки, оценены возможности по его дальнейшему развитию и совершенствованию учебно-материальной базы.

Поездка носит плановый характер и продлится до конца текущей недели.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Командующий , Боевая подготовка
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