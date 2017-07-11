11.07.2017 (18:53)

Танкисты Балтийского флота выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72

На одном из полигонов в Калининградской области проведены учебные стрельбы с танковыми взводами 11-го армейского корпуса Балтийского флота. Занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин танковых подразделений проверил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

В рамках стрельб 15 экипажей танков Т-72 поразили более 60 появляющихся и движущихся мишеней, имитирующих танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

По условиям норматива средняя дальность до целей составляла около 1,7 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением неожиданных вводных. Экипажи боевых машин также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов и переводу танка из походного положения в боевое.

В ходе мероприятия боевой подготовки командующий Балтийским флотом проконтролировал методические навыки командиров подразделений и оценил уровень обученности личного состава воинской части.

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