11.07.2017 (18:42)

В подмосковном Алабино на полигоне ЗВО прошла военно-тактическая игра «Заря»

В подмосковном Алабино на территории 253-го общевойскового полигона Западного военного округа состоялся очередной этап масштабной военно-тактической игры «Заря». В мероприятии, организованном ДОСААФ России и оргкомитетом «Зари», приняли участие около 1000 человек.

В игре была задействована настоящая армейская техника – танки Т-72, МТ-ЛБ, Уралы и даже модернизированный вертолет Ми-8, с которого осуществляется высадка десанта в зону боевых действий.

Простые студенты и менеджеры, а также бывшие военнослужащие в свой выходной специально приехали на полигон, чтобы со страйкбольным оружием и учебными гранатами в руках «сражаться» в условиях, максимально приближенным к боевым. Для игры были предоставлены 20 единиц техники: МТ-ЛБ, БТР и Уралы помогали бойцам добираться до места дислокации союзников и противников, а громкие холостые выстрелы из танков Т-72 и самоходных гаубиц превращали игру в реальное поле битвы.

Бойцы захватывали или удерживали позиции, а те, в кого попала «пуля», честно поднимали руку, надевали красную повязку и отправлялись на базу, чтобы подкрепиться на полевой кухне и через 40 минут снова ринуться в бой. За честностью и соблюдением правил игры пристально следили судьи в оранжевых беретах.

«Этот этап игры знаменателен тем, что собрал рекордное количество участников, – отметил заместитель председателя ДОСААФ России Андрей Головатюк. – Присутствующие здесь сделали правильный выбор – предпочли азы военной подготовки и здоровый образ жизни безделью и ночным тусовкам. Эти ребята понимают, что именно на их плечи ложится обязанность Родину защищать».

Последний в этом году этап «Зари» был посвящен Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск, которая вошла в историю под кодовым названием «Уран».

В ходе игры молодежь смогла не только прочувствовать на себе тяготы и лишения воинской службы, но и ознакомиться с современной боевой техникой, попробовать применить на практике тактику групп специального назначения.

Вдохновлял бойцов и их командиров душевными военными песнями под гитару полковник запаса Михаил Калинкин – руководитель военной сцены крупнейшего фестиваля авторской песни «Платформа Валерия Грушина».

Справочно:

Военно-тактическая игра «Заря» – это современный аналог знаменитой советской военно-патриотической игры «Зарница». Основная разница между «Зарницей» и «Зарей» в том, что действия последней максимально приближены к реальным боевым условиям.

Цель игры – развитие патриотизма и повышение мотивации к исполнению воинского долга, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и социальная реабилитация военнослужащих, прошедших «горячие точки».

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