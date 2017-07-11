11.07.2017 (18:33)

Около 500 четверокурсников Михайловской военной артиллерийской академии готовятся к стажировке в войсках

Порядка 500 четверокурсников Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) пройдет войсковую стажировку в этом году. Подготовка к ней находится в стадии завершения.

В соответствии с профессиональной образовательной программой высшего образования и планом проведения практики с курсантами военных образовательных организаций высшего образования Сухопутных войск стажировка четверокурсников МВАА пройдет с августа по сентябрь. В ходе нее курсанты приобретут опыт работы на должностях командира огневого взвода, старшего офицера батареи, начальника расчета боевой машины, командира взвода управления, начальника разведки дивизиона, начальника пусковой установки, командира взвода ракетно-технического дивизиона и начальника расчета боевой машины.

Для прохождения стажировки курсанты отправятся в войсковые части, дислоцированные более чем в 20 населенных пунктах регионов России. К этому моменту они уже получили задания, которые заключаются в том числе в написании итогового реферата в рамках выпускных квалификационных работ.

Стажировка даст михайловцам возможность приобрести опыт и выработать практические навыки в самостоятельном исполнении функциональных обязанностей на должностях, соответствующих предназначению выпускников академии. По ее окончании комиссия примет зачеты в форме защиты составленных курсантами отчетов.

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