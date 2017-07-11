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11.07.2017 (18:31)

Разведчики ЗВО отработали специальные задачи с использованием бесшумного оружия

Сразу на нескольких специализированых полигонах, расположенных в Псковской и Тамбовской областях, прошли тактико-специальные занятия с разведывательными подразделениями Западного военного округа (ЗВО) по стрельбе из специального оружия.

В ходе занятий с разведчиками отрабатывались действия в составе пар и групп с применением специального оружия.

Стрельба проводилась как в дневное (с использованием обычных и снайперских прицелов), так и в ночное время (с использованием приборов ночного видения).

Кроме того, военнослужащие выполняли стрельбы из бесшумных пистолетов.

В тактико-специальных занятиях принимали участие более 200 военнослужащих, для стрельбы использовались винтовка снайперская специальная «Винторез» и автомат специальный «Вал».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения
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