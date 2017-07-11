11.07.2017 (18:14)

В ЗВО специалисты РЭБ нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления условного противника

В Западном военном округе (ЗВО) с расчетами и экипажами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведено тактико-специальное учение по нанесению комплексных радиоэлектронных ударов по пунктам управления и узлам связи условного противника.

В ходе учения личный состав подразделений РЭБ отработал задачи подавления радио-, радиорелейных и спутниковых каналов связи, в том числе и каналов управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации.

Кроме того, на специализированых полигонах личный состав отработал задачи по развертыванию станций и комплексов радиоэлектронной борьбы, выполнил задачи по их маскировке, организации охраны и обороны.

Учение проводилось в рамках лагерного сбора подразделений РЭБ, в них приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники. Для выполнения задач были использованы новейшие станции и комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск».

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