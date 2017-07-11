11.07.2017 (17:59)

Начальник инженерных войск ВС РФ рассказал «Красной звезде» об особенностях всеармейских соревнований «Открытая вода-2017»

Начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда» рассказал об особенностях всеармейского этапа соревнований «Открытая вода» Армейских международных игр-2017.

Пятничный номер публикует репортаж из Мурома, где состоялся финал конкурса среди представителей военных округов и флотов.

Кроме того, в очередном номере репортаж с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где стартовали всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей и конкурс по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии. «Красная звезда» рассказывает о развитии военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике в свете договоренностей о создании зон деэскалации и сообщит о результатах планирующей конференции во Владивостоке по первому российско-индийскому межвидовому учению «Индра-2017».

Газета также продолжает совместный проект с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приёмной Министра обороны РФ). В рубрике «Электронная приемная» начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин отвечает на вопрос читателя «Красной звезды».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице