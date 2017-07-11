Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.07.2017 (17:03)

В Мурманской области обсудили вопросы взаимодействия Вооруженных Сил и Русской православной церкви

В рамках рабочей поездки начальника Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ полковника Михаила Барышева в соединения Северного флота состоялась его встреча с руководителем отдела Североморской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и флотом протоиереем Сергием Мищенко. Встреча проходила в стенах Свято-Троицкого Трифонов-Печенгского монастыря в теплой атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

Начальником ГУРЛС были намечены главные направления и точки приложения сил военных священников в ВС РФ в связи с текущими задачами, выполняемыми Министерством обороны РФ. Протоиерей Сергий Мищенко, отвечая на вопросы полковника Михаила Барышева, поделился наработками Североморской епархии в деле служения священников по духовному окормлению военнослужащих Северного флота и членов их семей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Вооруженные силы , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false