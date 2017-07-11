11.07.2017 (16:21)

С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть корабля.

К выполнению задач привлечёны экипажи эскадренного миноносца «Настойчивый», корвета «Стерегущий», большого десантного корабля «Королёв», а также команды малых ракетных кораблей и катеров, противолодочных кораблей и тральщиков –– всего около 30 кораблей и судов обеспечения.

Моряки отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенным к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать свои навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Моряки принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе — в соответствии с требованиями руководящих документов. Стоит отметить, что возможности УТК позволяют одновременно подготовить на комплексе до 3 экипажей современных корветов в течение месяца.

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