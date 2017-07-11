11.07.2017 (15:50)

На полигоне Капустин Яр определяют лучшего командира артиллерийской батареи в рамках всеармейского конкурса

В Астраханской области проходит заключительный этап профессионального конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии и всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

Каждый офицер выполнял по три огневые задачи по стрельбе и управлению огнем артиллерии с применением 152-мм самоходных орудий «Мста-С» на расстоянии более чем на 10 км в условиях, максимально приближенных к боевым. Разбор и оценка выполнения огневых задач производится руководителем стрельбы в соответствии с требованиями курса подготовки артиллерии.

По специальной подготовке офицеры выполнили по 10 нормативов из сборников для расчетов орудий, подразделений оптической разведки, топогеодезических подразделений, вычислителей, расчетов командирских машин управления.

На соревновании по вождению автомобиля КамАЗ-5350 офицеры преодолевали такие препятствия как заезд в окоп задним ходом, косогор, змейка, колейный мост, скоростной участок и другие.

По итогам дня лучшими в управлении огнем артиллерии стали: среди командиров артиллерийских дивизионов — представитель Южного военного округа, среди командиров реактивных дивизионов — представитель Западного военного округа, среди командиров артиллерийских батарей — представитель Центрального военного округа.

Следует отметить, что всем призерам финального этапа конкурса будет предоставлено преимущество при выдвижении на вышестоящие должности.

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