11.07.2017 (15:35)

Военнослужащие ЦВО потушили крупный природный пожар в 95 км от Братска

Военнослужащие Центрального военного округа и сотрудники военного лесничества потушили крупный природный пожар в 95 км западнее города Братска в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га.

Для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады, инженерная техника для производства земляных работ.

В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила около 20 тыс. м.

В ликвидации пожара были задействованы более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

На территории Центрального военного округа сформирована группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности, которая насчитывает более 13 тыс. человек, 2,5 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации, оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

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