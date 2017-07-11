Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.07.2017 (15:35)

Военнослужащие ЦВО потушили крупный природный пожар в 95 км от Братска

Военнослужащие Центрального военного округа и сотрудники военного лесничества потушили крупный природный пожар в 95 км западнее города Братска в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га.

Для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады, инженерная техника для производства земляных работ.

В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила около 20 тыс. м.

В ликвидации пожара были задействованы более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

На территории Центрального военного округа сформирована группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности, которая насчитывает более 13 тыс. человек, 2,5 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации, оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false