11.07.2017 (15:14)

Военнослужащие высокогорных подразделений готовятся покорить самую высокую вершину Европы — Эльбрус

В рамках III этапа всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» команды выполнят 13-е спецзадание –– совершат марш-бросок с Поляны Азау (2300 м) до «Приюта 11» (4130 м), а 13 июля в 03:00 по московскому времени выйдут на штурм Эльбруса.

Это станет финальным –– 14-м спецзаданием конкурса «Эльбрусское кольцо-2017». После чего будут подведены итоги общего зачета состязаний.

Пока в общем зачете лидирует команда Главного управления Генерального штаба-2.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Главного управления Генерального штаба, Военного института физической культуры, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Всеармейский этап конкурса завершится 13 июля в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице