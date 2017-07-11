11.07.2017 (14:51)
185-летию Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России посвящается
К 185-летию открытия Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации планируется издание военно-исторического труда, посвященного деятельности военного вуза за последние годы.
В книге на широкой документальной основе будут представлены история и современные реалии Академии, её роль и место в подготовке кадров высшего звена государственного и военного управления, вклад научно-педагогического состава и выпускников в укрепление обороны страны, развитие высшего военного образования и отечественную военную науку.
Военно-исторический труд будет издан под общей редакцией начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.
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