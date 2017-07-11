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11.07.2017 (14:32)

Полигоны ЮВО на Кубани и в Ставропольском крае загружены полностью

В первые месяцы летнего учебного периода 2017 года загруженность полигонов Южного военного округа на Кубани и в Ставропольском крае составляет 100 процентов. Этот показатель достигнут за счёт выверенного и четкого планирования, а также налаженных логистических схем в обеспечении боевой подготовки войск округа.

Пропускная способность полигонов соединений достигала до батальона в сутки, что позволяет повысить эффективность подготовки максимального числа военнослужащих.

Интенсивное использование учебно-тренировочных комплексов и тактических полей, максимально приближенных к боевой обстановке, позволяет командирам подразделений совершенствовать навыки управления личным составом и огнём.

Элементы ландшафта тундры, степи и горного массива на полигонах успешно используются в качестве естественных осложняющих факторов при совершенствовании навыков вождения водителями боевых машин в условиях ограниченной видимости и бездорожья.

В текущем учебном периоде на полигонах уже проведено 10 тактических учений, около 300 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, свыше 700 огневых тренировок с применением стрелкового оружия и гранатометов.

В ходе занятий по вождению и совершению маршей бронетанковой и автомобильной техникой пройдено около 5 тыс. км. 

Около 50% занятий проведено в темное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Полигон
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