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11.07.2017 (13:43)

На учении в Дагестане морские пехотинцы Каспийской флотилии отрабатывают высадку десанта на необорудованное побережье

На полигонах Скорпион и «Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учения отработали высадку десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники.

В учении, которое продлится трое суток, принимают участие около 250 военнослужащих, а также задействованы десантные катера типа «Серна», четыре вертолёта МИ-8 и два вертолёта МИ-24 из состава армейской авиации Южного военного округа.

Подразделениям поставлена задача захватить плацдарм, перейти к обороне и обеспечить высадку главных сил морского десанта.

Экипажи боевых машин выполнили выход бронетранспортёров на плав с десантных катеров способом корабль-берег, после чего организовали сторожевое охранение, приступили к инженерному оборудованию позиций.  

На следующих этапах учения  будут отрабатываться действия в обороне и переход в наступление.  

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Учения
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