11.07.2017 (13:43)
На учении в Дагестане морские пехотинцы Каспийской флотилии отрабатывают высадку десанта на необорудованное побережье
На полигонах Скорпион и «Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учения отработали высадку десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники.
В учении, которое продлится трое суток, принимают участие около 250 военнослужащих, а также задействованы десантные катера типа «Серна», четыре вертолёта МИ-8 и два вертолёта МИ-24 из состава армейской авиации Южного военного округа.
Подразделениям поставлена задача захватить плацдарм, перейти к обороне и обеспечить высадку главных сил морского десанта.
Экипажи боевых машин выполнили выход бронетранспортёров на плав с десантных катеров способом корабль-берег, после чего организовали сторожевое охранение, приступили к инженерному оборудованию позиций.
На следующих этапах учения будут отрабатываться действия в обороне и переход в наступление.