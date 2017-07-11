11.07.2017 (12:41)

На «Западном фронте-4» поисковики обнаружили останки 127 воинов

За 10 дней масштабных работ в Калужской области участниками межрегиональной поисковой экспедиция «Западный фронт-4» обнаружены останки 127 защитников Отечества. Об этом рассказал в беседе с журналистами начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов

Вместе с останками найдены шесть солдатских медальонов и одна подписанная личная вещь. Четыре медальона находятся на экспертизе, один оказался пуст, еще один уже прочитан и принадлежит Белопашанцеву Павлу Семеновичу, 1904 года рождения, уроженцу города Свердловска. Он был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести.

Участники экспедиции уже нашли родственников защитника Отечества, сейчас ведется подготовка документов для отправки бойца на малую родину, в Екатеринбург.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт-4» проходит в Калужской области с 1 по 14 июля. В масштабных поисковых работах, организованных ООД «Поисковое движение России», Министерством обороны РФ и Правительством Калужской области, принимают участие более 230 поисковиков из 17 регионов России.

В этом году поисковики совместно с военнослужащими 90-го отдельного специального поискового батальона продолжают поисковые работы, начатые в 2014-2016 годах в рамках международного военно-исторического лагеря «Западный фронт» и поисковых экспедиций «Западный фронт-2» и «Западный фронт-3».

За три года работы в этом районе найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 400 защитников Отечества.

Торжественное захоронение защитников Отечества, найденных в ходе экспедиции, состоится 13 июля в 11:00 на мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора» Барятинского района Калужской области.

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