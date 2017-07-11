11.07.2017 (13:25)

Горные подразделения ВС РФ завершили 100-километровый марш вокруг Эльбруса в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо-2017»

В Кабардино-Балкарской Республике горные подразделения ВС РФ завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, тем самым завершив второй этап всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», который стартовал 1 июля.

Во время второго этапа участники конкурса преодолели шесть перевалов и выполнили 8 спецзаданий конкурса из 14.

Участники состязаний успешно выполнили спецзадание №10 и №11 «ледовый участок» у станции «Мир» (высота 3500 м). Преодоление ледового участка (подъем/спуск) было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Спуск военнослужащих осуществлялся с использованием спускового устройства с самостраховкой схватывающим узлом. Последний военнослужащий организовал систему самовыверта ледобура и спустился на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

После выполнения этих заданий все команды единым строем спустились на Поляну Азау (2300 м) и, тем самым, замкнули 100-километровое «Эльбрусское кольцо-2017». Именно с Поляны Азау участники соревнований 5 июля вышли на старт маршрута вокруг самой высокой вершины Европы.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута, — заявил после финиша марша судья конкурса, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин. — Все вернулись в базовый лагерь без травм. А главное, ближе к финишу второго этапа команды стали намного дружнее».

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