11.07.2017 (13:17)

Июльский номер «Армейского сборника» в преддверии Дня ВМФ рассказывает о гвардейских соединениях и кораблях российского флота

30 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. На страницах июльского номера журнала «Армейский сборник» заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков в своей статье «Лучшие из лучших» рассказывает о гвардейских соединениях и кораблях российского флота.

Материал повествует о зарождении и становлении отечественной морской гвардии, история которой начинается в эпоху царствования Петра Великого. По его указанию была сформирована Придворная гребецкая команда.

Русская гвардия родилась в пламени орудийных вспышек, в густом пороховом дыму боев. Пламя выстрелов — оранжевое, а пороховой дым — черный. Таковы и традиционные цвета матросских лент на бескозырках в Гвардейском экипаже и лент на военно-морских флагах нынешних гвардейских кораблей.

Статья также рассказывает об участии Гвардейского флотского экипажа в сражении при Бородине и Красном, о поражении артиллерией у стен Москвы полка дивизии генерала Дельсона, о разгроме французских войск под командованием маршалов Даву, Нея, Жюно и кавалерии Мюрата.

В материале упоминается о подвиге экипажа знаменитого брига «Меркурий» во время Крымской войны и о подвигах моряков гвардейцев в ходе Великой Отечественной войны.

Подвиги и заслуги гвардейских экипажей кораблей и соединений Военно-Морского Флота не забыты и сегодня. Нынешнему поколению военных моряков выпала честь нести высокое звание гвардейцев и своим ратным трудом прославлять морскую гвардию России.

Федотенков А.Н. Лучшие из лучших. Гвардейские соединения и корабли ВМФ России

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