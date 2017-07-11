11.07.2017 (09:11)

Военные железнодорожники ВВО проложили обходной путь после диверсии условного противника в ходе учения

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с соединением железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО).

В ходе активной фазы учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге, совершили марш на технике в заданный район.

Перед военнослужащими была поставлена задача, проложить обходной путь после подрыва участка железной дороги диверсионно-разведывательной группой условного противника.

В рамках тактико-специального учения военные железнодорожники выполнили поиск минных заграждений условного противника, провели РХБ разведку местности на маршруте прокладки путей сообщения.

Затем, используя землеройные комплексы, военнослужащие выполнили задачи по возведению насыпи для строительства железнодорожного полотна.

В завершении ТСУ военнослужащие, используя путеукладчики, выполнили норматив по укладке 25 метровых звеньев, всего было проложено около 2,5 км путей.

В учении приняли участие около 300 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице