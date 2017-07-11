11.07.2017 (12:10)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе

Пять экипажей противолодочных самолётов Ту-142 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов.

Дозаправка проводилась на высоте около 4 тыс. метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полётов лётчики успешно взаимодействовали с самолётом-заправщиком Ил-78. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе лётчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.

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