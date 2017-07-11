Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.07.2017 (12:10)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе

Пять экипажей противолодочных самолётов Ту-142 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов.

Дозаправка проводилась на высоте около 4 тыс. метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полётов лётчики успешно взаимодействовали с самолётом-заправщиком Ил-78. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе лётчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Авиация , Самолеты , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false