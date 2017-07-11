11.07.2017 (08:21)

В ВВО более 4 тыс. военнослужащих находятся в готовности к ликвидации последствий ЧС природного характера

В Восточном военном округе (ВВО) проведены внезапные проверки готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Военнослужащих проверили на временные нормативы готовности, укомплектованность специальной техникой, средствами связи, инструментом и другим необходимым имуществом.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в регионах дислокации воинских частей ВВО готовности выделено и находятся в постоянной более 3 тыс. военнослужащих и около порядка 200 единиц специальной техники.

Для ликвидации последствий паводков на реках на территории ВВО в готовности находятся более 1000 человек и порядка 400 единиц автомобильной и инженерной техники, в том числе 27 самолетов и вертолетов.

Всего в ВВО находится в готовности к ликвидации последствий ЧС природного характера более 4 тыс. человек и около 600 единиц техники.

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