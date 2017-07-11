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11.07.2017 (07:23)

В Амурской области началась проверка боевой готовности соединения МТО Восточного военного округа

В Амурской области стартовала внезапная проверка боевой готовности соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа. В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения.

В рамках мероприятия подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район.

В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

По прибытии в район личный состав соединения МТО оборудует пункты ремонта и технического обслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск.

Мероприятия по проверке боевой готовности позволят опробовать возможности новых мобильных ремонтных мастерских РЭМ-КЛ, поступивших на вооружение соединения в текущем году.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
МТО , Специальное учение МТО , Проверка боеготовности , Восточный военный округ
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