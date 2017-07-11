11.07.2017 (06:45)

Психологи Приамурского объединения ВВО обсудили возможность изучения молодого пополнения при помощи социальных сетей

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, состоялись учебно-методические сборы военных психологов.

Одной из центральных тем сборов явился обмен опытом в работе с молодым пополнением весеннего призыва 2017 года. Обсудили возможности изучения новобранцев, вошедших в группу динамического наблюдения с помощью социальных сетей и других нестандартных подходов.

Также опытные психологи провели для коллег практическое занятие-тренинг с использованием авторских методик изучения молодого пополнения, разработанных с учетом опыта работы с новобранцами предыдущего призыва.

Кроме того, заместитель командующего объединением по работе с личным составом полковник Павел Шейнеман подвел предварительные итоги работы с молодым пополнением и поощрил наиболее отличившихся специалистов.

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