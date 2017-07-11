11.07.2017 (11:27)

На Кубани прошел сбор с начальниками поисково-спасательных и парашютно-десантных служб воинских частей ВКС

В Центре выживания летного состава (г. Агой, Краснодарский край) завершился сбор с начальниками поисково-спасательных и парашютно-десантных служб объединений, соединений и воинских частей Воздушно-космических сил (ВКС) России, в котором приняли участие более 35 человек.

В течение двух недель с офицерами были проведены практические занятия по медицинской и горной подготовке, выживанию в различных климатогеографических зонах, осуществлен переход в составе отдельных групп в условиях горно-лесистой местности. Также все участники сбора выполнили прыжки с парашютом, как на сушу, так и на воду, в том числе с применением перспективных парашютных систем специального назначения.

В завершении мероприятия его участники в формате обмена мнениями обсудили вопросы совершенствования методики и практики подготовки летного состава в различных условиях.

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