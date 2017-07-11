11.07.2017 (04:12)

Ракетчики Тихоокеанского флота уничтожили отряд кораблей условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) личный состав ракетного соединения камчатской группировки провел электронные пуски по отряду кораблей условного противника.

В рамках проведения учения в полевых условиях военнослужащие ракетного соединения камчатской группировки отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника.

Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Рубеж» по десантному отряду условного противника на удалении более 100 километров.

После выполнения боевой задачи в целях недопущения обнаружения ракетных установок диверсионными группами «противника» ракетчики с максимальной скрытностью осуществили смену огневой позиции.

Также в ходе учения отрабатывались вопросы по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установки на них боевых частей, а также выполнению мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

К учению привлечено более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники.

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