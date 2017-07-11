11.07.2017 (10:31)

Более 200 отличников из 81 субъекта РФ поступают в Военную академию связи

В Санкт-Петербурге проводятся мероприятия профессионального отбора граждан для поступления в Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Значительное увеличение в этом году числа желающих поступить в академию свидетельствует о высоком престиже профессии офицера в современном российском обществе.

Кандидаты прибыли из 81 субъекта Россий. Среди юношей и девушек, прибывших для поступления, более двухсот закончили школу с золотой медалью, многие имеют спортивные разряды, а более 100 человек являются мастерами и кандидатами в мастера спорта.

Сегодня Военная академия связи — один из самых современных военных вузов России, оснащенный по последнему слову техники с мощной учебно-лабораторной базой. Проводится подготовка специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных Сил Российской Федерации, других министерств и ведомств.

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