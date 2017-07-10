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10.07.2017 (23:58)

В Кировской области подвели предварительные итоги весеннего призыва

В Кирове прошло заседание областной призывной комиссии. На нем были подведены предварительные итоги весенней призывной кампании.

В этом году из региона в Вооруженные Силы Российской Федерации были отправлены около 1,5 тыс. новобранцев, из них 359 — в воинские части и соединения Центрального военного округа. Двое военнослужащих были отправлены в научные роты в Москву и Тамбов.

Около 700 новобранцев имели категорию здоровья «А» — без ограничений. 257 военнослужащих имели военно-учетную специальность «водитель» категории «С», из них 104 были подготовлены образовательными организациями ДОСААФ России Кировской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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