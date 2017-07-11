11.07.2017 (11:12)

На Тихоокеанском флоте продолжается подготовка к празднованию Дня ВМФ

На кораблях Тихоокеанского флота и водной станции продолжается подготовка к проведению парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военный моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля.

Праздничные мероприятия начнутся с театрализованного представления «Встреча Нептуна». В ходе проведения военно-спортивного праздника жители и гости Владивостока смогут увидеть прохождение отряда малых ракетных кораблей, атаку подводной лодки малыми противолодочными кораблями, противоминное обеспечение тральными силами.

Также будут показаны действия сил специального назначения по освобождению условно захваченного пиратами судна, высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнём с большого противолодочного корабля.

Генеральная репетиция военно-морского парада боевых кораблей Тихоокеанского флота, посвященного Дню ВМФ, пройдет 28 июля.

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