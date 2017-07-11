11.07.2017 (10:48)

Расчет обитаемого подводного аппарата АС-34 Северного флота отработал спасение подводников

Сегодня на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил, в ходе которой экипаж автономного спасательного аппарата АС-34 успешно выполнил учебные задачи по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров.

Тренировка была проведена в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Кольском заливе.

Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя «Георгий Титов» и произвел маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж выполнил погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку макета подводной лодки.

Также экипаж автономного спасательного подводного аппарата отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил все поставленные задачи под водой, после чего был возвращён обратно на борт.

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