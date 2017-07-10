10.07.2017 (22:31)

В Смоленске стартовал заключительный этап конкурса по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов

10 июля в Военной академией войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск) начался заключительный этап конкурса по полевой выучке командиров зенитных ракетных (зенитных ракетно-артиллерийских, зенитных) дивизионов войск противовоздушной обороны.

Для участия в конкурсе привлекаются победители первого и второго этапов конкурса в военных округах и Северного флота в количестве 16 человек.

В ходе состязаний у конкурсантов проверят уровень профессиональной подготовленности в объеме должностных обязанностей и подготовку офицеров тактического звена Сухопутных войск (для офицеров войсковой ПВО Сухопутных войск) по следующим предметам обучения: тактическая подготовка; специальная подготовка; техническая подготовка; вождение боевых (специальных) машин; физическая подготовка; военная топография; подготовка по связи; инженерная подготовка; разведка и РЭБ; РХБ защита; огневая подготовка из стрелкового оружия.

Конкурс по полевой выучке продлится до 15 июля.

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