10.07.2017 (23:51)

Ликвидирован крупный лесной пожар на землях Минобороны в Иркутской области

Ликвидирован крупный лесной пожар на землях Минобороны России, действовавший в Братском районе Иркутской области с 26 июня.

Ранее сотрудниками диспетчерской службы Нижнеудинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации была обнаружена термоточка, зафиксированная с помощью системы космического мониторинга.

В ходе авиаразведки на вертолете Ми-8 возгорание было подтверждено на площади 200 га. Несмотря на незамедлительно принятые меры, в связи с труднодоступностью и удаленностью места лесного пожара, развивавшегося в условиях высокого температурного режима и сильного порывистого ветра, локализовать пожар и остановить его распространение удалось только 4 июля на площади 1150 га.

«Ежедневно в борьбе с пожаром принимали участие подразделения пожарно-химических станций Оборонлеса, лесничие Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, военнослужащие Центрального военного округа, подрядные организации и более 20 единиц техники», — сообщил начальник «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик.

Для проведения авиаразведки были задействованы вертолеты Ми-8 Центрального военного округа. Ликвидация усложнялась из-за периодического перехода низового пожара в верховой. Всего за время тушения было проложено более 10 тыс. метров минерализованных полос.

«Благодаря слаженности работы всех задействованных в тушении подразделений, дополнительной переброске инженерной и специальной техники самолетом Ан-124 «Руслан», постоянному наращиванию сил и средств, пожар удалось ликвидировать», — добавил Дмитрий Ольховик.

Сегодня запланирована переброска личного состава и техники с места пожара в Братск.

Всего за текущий пожароопасный сезон на землях Минобороны России возникло 220 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 29 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 7 тыс. га. По сравнению с данными за аналогичный период 2016 года площадь лесных пожаров на землях Минобороны России меньше на 11 тыс. га, выгоревшая покрытая лесом площадь — меньше на 21,5 тыс. га.



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