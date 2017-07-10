10.07.2017 (23:37)

В войсках РХБ защиты Западного военного округа начался масштабный полевой выход

Сразу на девяти специализированых полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областях начался масштабный полевой выход войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты под общим руководством начальника войск генерал-майора Михаила Чернышова.

В ходе полевого выхода личный состав соединений, воинских частей и подразделений РХБ защиты отрабатывает задачи применения средств РХБ разведки, работы в условных районах РХБ заражения, проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции.

Кроме того, огнеметные подразделения войск РХБ защиты округа выполнят задачи по учебно-боевому применению и проведут контрольные стрельбы из ручных и тяжелых огнеметных систем.

В свою очередь, аэрозольные подразделения на практике отработают задачи прикрытия действия войск при выполнении ими различных учебно-боевых задач.

Полевой выход проводится в соответствии с планом подготовки и продлится в течение месяца. Всего в нем принимает участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано до 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и самолеты РХБ разведки Су-24МР и Ан-26.



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