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10.07.2017 (23:11)

Росвоенипотека и правительство Калининградской области заключили соглашение об информационном взаимодействии по вопросам долевого строительства

В представительстве правительства Калининградской области при правительстве Российской Федерации в Москве руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Андрей Семенюк и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является организация информационного взаимодействия по вопросам долевого строительства в части создания условий для удовлетворения потребностей и снижения рисков участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих при приобретении ими жилья на территории Калининградской области.

Соглашение предполагает предоставление правительством Калининградской области в ФГКУ «Росвоенипотека» информации о застройщиках, осуществляющих строительство на территории региона, результатах проверок данных застройщиков и других сведений, касающихся рынка долевого строительства области.

ФГКУ «Росвоенипотека», в свою очередь, будет повышать информированность участников накопительно-ипотечной системы в части реализуемых на территории области государственных и муниципальных программ поддержки жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальное развитие , Жилье , Военная ипотека
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