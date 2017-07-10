10.07.2017 (22:40)

Во Владимирской области прошла комплексная тренировка разнородовых частей и подразделений ЗВО

На реке Ока во Владимирской области прошла комплексная тренировка разнородовых частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО). К ней были привлечены подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, понтонно-переправочные подразделения, экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, а также военнослужащие мотострелкового полка ЗВО.

Расчеты термодымовых машин ТДА-3 соединения РХБ защиты ЗВО, дислоцированного в Курской области, отработали постановку аэрозольной завесы при переброске 100 единиц бронетехники через устье реки.

По вводной личному составу войск РХБ защиты необходимо было при условном минометном артобстреле противника скрыть действия военных инженеров по наведению переправы для переброски танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Гвоздика», боевых машин пехоты БМП-2 для закрепления и развития наступления войск на противоположном берегу. Для выполнения поставленной задачи личный состав подразделений РХБ защиты с применением термодымовых машин ТДА-3, создал сплошную аэрозольную завесу длиной больше километра.

Под прикрытием этой завесы военнослужащие понтонных подразделений смогли безопасно организовать форсирование, занять противоположный берег и натянуть нитку моста от одного берега к другому расстоянием до 500 метров, оставаясь недоступным для средств разведки и вооружения условного противника.

Всего в тренировке по переброске мотострелкового полка в рамках полкового тактического учения принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих общевойскового объединения и инженерного соединения ЗВО, было задействовано свыше 250 единиц вооружения, военной и специальной инженерной техники, вертолеты и самолеты объединения ВВС и ПВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице