10.07.2017 (22:16)

Воздушно-космические силы представят на авиасалоне «МАКС-2017» современные образцы авиационной техники

Воздушно-космические силы представят около 20 единиц новейших образцов авиационной техники во время проведения Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017».

Для статического показа будут выставлены новейшие многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, модернизированные истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ-ВА и другие.

Авиационная техника будет представлять истребительную, бомбардировочную, дальнюю, военно-транспортную, армейскую и учебную авиацию.

В воздушной части программы авиасалона будут задействованы авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России».

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