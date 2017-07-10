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10.07.2017 (21:51)

На полигоне Капустин Яр завершился конкурс среди подразделений специального обеспечения 12 ГУ МО «Сдерживающий фактор»

На полигоне Капустин Яр завершился конкурс среди подразделений специального обеспечения 12-го Главного управления Минобороны России (12 ГУ МО) «Сдерживающий фактор».

В ходе состязаний подразделения совершили марш по пересеченной местности в ночное время с выполнением боевых стрельб из зенитного ракетного комплекса «Игла» и крупнокалиберных пулеметов по средствам воздушного нападения условного противника.

По результатам упорной борьбы первое место заняла команда из Западного военного округа, второе и третье места завоевали команды из Восточного военного округа.

Победителей торжественно поздравил временно исполняющий обязанности начальника 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Колесников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Капустин Яр , Соревнования
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