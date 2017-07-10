10.07.2017 (21:12)

Специалисты экологической очистки Минобороны России за месяц собрали почти 1100 тонн металлолома в Арктической зоне

Взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 25%.

Общий объем собранного металлолома составляет почти 1,1 тыс. тонн. Всего в этом году взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома. В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа и Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктической зоне Российской Федерации.

Кроме сбора металлолома подразделения Минобороны России по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях военного ведомства и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 г. силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 т. В дополнение к этому на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га.

Всего в 2017 году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота. Взвода ликвидации экологического ущерба сформированы по временным штатно-должностным расчетам.

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