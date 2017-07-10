10.07.2017 (20:44)

Центральный военно-морской музей открыл выставку, посвящённую Чесменскому сражению

О славных победах российского флота шел разговор в залах Центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург) во время тематических экскурсий, посвященных не только Чесменскому бою, но и судьбе выдающегося флотоводца адмирала Нахимова, 215-летие со дня рождения которого отмечается в июле текущего года.

Гостями музея стали участники исторической игры, посвященной Чесменскому бою — морскому сражению между русской эскадрой и турецким флотом 5–7 июля 1770 г. в Эгейском море у западного побережья Турции в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 годов.

Результатом этой победы стало установление русского военного господства на архипелаге и контроля над Дарданеллами.

Много интересного узнали курсанты Военно-патриотического центра из подмосковного города Дмитрова и о свершениях адмирала Павла Нахимова.

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