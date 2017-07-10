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10.07.2017 (20:18)

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии выступила для военнослужащих в Челябинской области

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) выступила в воинской части 12-го Главного управления Минобороны России, дислоцированной в Челябинской области, с концертной программой «Вам, российские солдаты!».

В ходе поездки артисты концертного ансамбля ЦДРА и танцевально-хореографической группы отдела культуры под руководством художественного руководителя отдела культуры Ирины Титовой выступили с тремя концертами.

Высокое исполнительское мастерство творческой группы ЦДРА смогли оценить военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей, в том числе юные зрители. Артисты радовали зрителей интересными вокальными композициями и творческими решениями. Зрителям очень по душе пришлись и песни военно-патриотического характера, и зажигательные эстрадные произведения, и динамичные танцевальные номера в исполнении солистов танцевально-хореографической группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный дом Российской Армии , Концерты , Культура , Социальное развитие
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