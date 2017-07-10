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10.07.2017 (19:55)

Военное представительство на Улан-Удэнском авиазаводе приняло партию арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

Специалисты 350-го военного представительства Минобороны России на Улан-Удэнском авиационном заводе осуществили техническую приемку вертолетов Ми-8АМТШ-ВА в арктическом исполнении в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Воздушно-космических сил и готовы к отправке к месту базирования.

«Арктический» вертолет был создан с учетом требований военного ведомства для эксплуатации в регионах Крайнего Севера при температурах до минус 60 градусов Цельсия. Дальность полета вертолета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1,4 тыс. км.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащен отечественными двигателями и усиленной трансмиссией, системой обогрева салона и кабины, дублирующими системами навигации, позволяющими пилотировать машину в условиях малоориентирной местности, а также системами жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Гособоронзаказ , ВВС , ВКС
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