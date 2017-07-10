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10.07.2017 (19:34)

Российские десантники и военная делегация из Египта встретились на Кубани для проведения консультаций по совместному учению

Сегодня российские десантники встретили военную делегацию, прибывшую из Арабской Республики Египет.

В ходе совместной работы представители Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта проведут ряд консультаций по вопросам планируемого российско-египетского тактического учения в третьем квартале 2017 года на территории Российской Федерации.

На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также провести рекогносцировку местности для планируемого учения.

Первые консультации с военными экспертами из Египта российские десантники проведут на полигоне ВДВ России на территории Краснодарского края.

Прием военной делегации Арабской Республики Египет пройдет на базе одной из воинских частей Воздушно-десантных войск в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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