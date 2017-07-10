10.07.2017 (19:34)
Российские десантники и военная делегация из Египта встретились на Кубани для проведения консультаций по совместному учению
Сегодня российские десантники встретили военную делегацию, прибывшую из Арабской Республики Египет.
В ходе совместной работы представители Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта проведут ряд консультаций по вопросам планируемого российско-египетского тактического учения в третьем квартале 2017 года на территории Российской Федерации.
На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также провести рекогносцировку местности для планируемого учения.
Первые консультации с военными экспертами из Египта российские десантники проведут на полигоне ВДВ России на территории Краснодарского края.
Прием военной делегации Арабской Республики Египет пройдет на базе одной из воинских частей Воздушно-десантных войск в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.