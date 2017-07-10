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10.07.2017 (19:22)

Летчики БФ нанесли удар по объектам условного противника

Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27.  

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей. 

 В частности, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром. 

В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

Пилоты также выполнили учебно-тренировочные полеты над  акваторией Балтийского моря.

В общей сложности, в тренировках было задействовано более десяти самолетов морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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