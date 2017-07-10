10.07.2017 (19:22)

Летчики БФ нанесли удар по объектам условного противника

Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27.

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей.

В частности, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

Пилоты также выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Балтийского моря.

В общей сложности, в тренировках было задействовано более десяти самолетов морской авиации Балтийского флота.

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