10.07.2017 (18:51)

Военные инженеры в первом полугодии текущего года обнаружили и уничтожили свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов

В первом полугодии 2017 года инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе выполнения задач по разминированию и очистке местности обнаружили и уничтожили 104452 взрывоопасных предмета, в том числе 21597 самодельных взрывных устройств. Мероприятия по гуманитарному разминированию проводились как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Разминированию и очистке подлежали территории, на которых велись боевые действия в годы Великой Отечественной войны; районы Чечни, Ингушетии; территории полигонов, бывших арсеналов, баз (складов) боеприпасов военных округов и площадок уничтожения боеприпасов; места проведения парадов и прохождения торжественным маршем в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также в первом полугодии текущего года проверено более 32 тыс. га территории, свыше 3,5 тыс. км автомобильных дорог, около 7 тыс. различных зданий и сооружений.

При выполнении задач по разминированию саперы применяют современные средства поиска и защиты: общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2, индукционные переносные миноискатели ИМП-С2, искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун».

До конца 2017 года военным инженерам еще предстоит проверить на наличие взрывоопасных предметов более 4 тыс. га территории.

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