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10.07.2017 (18:21)

Танкисты ЗВО учатся поражать бронетехнику и живую силу условного противника на дальних дистанциях

На специализированном полигоне в Нижегородской области с личным составом танкового соединения Западного военного округа (ЗВО) начались практические занятия по стрельбе.

Танковые экипажи выполняют стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и расчёты противотанковых средств на дальних дистанциях, из 125-мм танковой пушки и 12,7-мм пулемета НСВТ различными типами боеприпасов. Личный состав ведет стрельбу как в движении, так и из-за укрытий и засад.

Занятия проводятся как днем, так и ночью. В них принимает участие более 1000 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Танковые войска , Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
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