10.07.2017 (18:16)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье играют в КВН

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась игра КВН.

За звание самых веселых и находчивых боролись около 100 военнослужащих в составе команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

Конкурсы были традиционные — «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».

В зале находились более 500 болельщиков.

По итогам состязания в остроумии и чувстве юмора жюри присудило победу команде, представляющей управление ОГРВ ПРРМ.

Победители представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате КВН среди силовых ведомств региона.

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