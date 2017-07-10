10.07.2017 (18:16)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье играют в КВН
В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась игра КВН.
За звание самых веселых и находчивых боролись около 100 военнослужащих в составе команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.
Конкурсы были традиционные — «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».
В зале находились более 500 болельщиков.
По итогам состязания в остроумии и чувстве юмора жюри присудило победу команде, представляющей управление ОГРВ ПРРМ.
Победители представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате КВН среди силовых ведомств региона.
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