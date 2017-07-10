10.07.2017 (17:43)

Юнармейцы Североморска приняли участие в митинге, посвященном 75-летию подвига экипажа подводной лодки К-21

Юнармейцы Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА в Североморске приняли участие в торжественном митинге, посвященном 75-летию со дня выхода в атаку подводной лодки К-21 Северного флота.

Мероприятие прошло у мемориального комплекса «Краснознаменная подводная лодка К-21» на городской площади Мужества. В митинге приняли участие военнослужащие соединения ракетных кораблей СФ, сотрудники музея Краснознаменного Северного флота, представители общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота из Самары и юнармейцы.

После митинга в Военно-морском музее Северного флота прошла презентация выставки, посвящённой событиям 5 июля 1942 года, когда легендарная подводная лодка К-21 атаковала гитлеровскую эскадру, состоявшую из линкора «Тирпиц», тяжёлых крейсеров «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», семи эсминцев и двух миноносцев.

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