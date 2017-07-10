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10.07.2017 (17:39)

Центральный академический театр Российской Армии завершил гастрольный тур в Кызыле и Абакане

В начале июля в двух республиканских столицах Сибирского федерального округа — Кызыле и Абакане — состоялись долгожданные гастроли Центрального академического театра Российской Армии, которые проходят в рамках соглашений между Департаментом культуры Минобороны России и ведомствами по культуре Тывы и Хакассии.

Публике были представлены спектакли «Доктор Айболит, или путешествие в страну обезьян», «Старомодная комедия», «Саня, Ваня, с ними Римас». Также в рамках гастрольного тура состоится творческий вечер народной артистки России А.С. Покровской.

Выступления артистов театра посетили свыше 5 тыс. человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Театр
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