10.07.2017 (17:39)

Центральный академический театр Российской Армии завершил гастрольный тур в Кызыле и Абакане

В начале июля в двух республиканских столицах Сибирского федерального округа — Кызыле и Абакане — состоялись долгожданные гастроли Центрального академического театра Российской Армии, которые проходят в рамках соглашений между Департаментом культуры Минобороны России и ведомствами по культуре Тывы и Хакассии.

Публике были представлены спектакли «Доктор Айболит, или путешествие в страну обезьян», «Старомодная комедия», «Саня, Ваня, с ними Римас». Также в рамках гастрольного тура состоится творческий вечер народной артистки России А.С. Покровской.

Выступления артистов театра посетили свыше 5 тыс. человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице