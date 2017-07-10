10.07.2017 (17:30)

В военной полиции создаются органы дознания

Заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны России полковник юстиции Владимир Ковалёв сообщил, что к настоящему времени создана база для регламентации деятельности органов дознания военной полиции.

Военная полиция — один из самых молодых государственных органов, наделённых правоохранительными функциями и отдельными полномочиями в сфере правопорядка и воинской дисциплины в Вооружённых Силах Российской Федерации. Владимир Ковалёв отметил, что органы дознания создаются как в центральном аппарате Главного управления военной полиции, так и в региональных управлениях военной полиции и военных комендатурах.

В соответствии с принятым Минобороны решением, численность дознавателей определена в 260 офицеров.

Как пояснил Владимир Ковалев, на органы дознания возложен широкий спектр функциональных задач.

Во-первых, уполномоченный офицер будет обязан выявлять, предупреждать и пресекать противоправные действия со стороны военнослужащих и лиц гражданского персонала, совершаемые ими на территории воинских частей. Во-вторых, рассматривать поступающие сообщения о преступлениях. В-третьих, противодействовать незаконному обороту наркотиков на территориях военных городков и воинских частей. И, наконец, в-четвёртых, заниматься розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.

От кандидатов на замещение вакантных должностей в органах дознания требуются профессиональная компетентность и опыт работы в правоохранительных структурах. К ним предъявляются и общие требования, применяемые к военнослужащим по контракту.

При комплексном отборе кандидаты проверяются по физической подготовке, проходят тестирование у психолога, обследуются на полиграфе. Беседу с каждым проводит начальник Главного управления военной полиции, либо его заместитель.

Нынешняя штатная структура, оснащённость и материальная база органов и подразделений военной полиции позволяют выполнять любые поставленные перед ними задачи.

Органы дознания призваны снять с командиров воинских частей ряд несвойственных им функций и сократить их отрыв от личного состава и занятий боевой подготовкой, так как всё, что связано с дознанием, будет осуществляться на профессиональной основе офицерами-юристами.



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